Oura ha rinviato l'IPO sul Nasdaq citando l'incertezza del mercato

(Teleborsa) - Il produttore di anelli intelligenti Oura ha annunciato il rinvio della sua offerta pubblica iniziale (IPO) al Nasdaq "a causa dell'incertezza del mercato delle IPO, nonostante la forte domanda", si legge in una nota.



Oura spiega di essere un'azienda redditizia, in significativa crescita e che ha ulteriormente rafforzato il proprio business dall'avvio del processo di IPO. La risposta dei consumatori a Oura Ring 5 è stata "eccezionale", portando il numero di utenti paganti a 5,7 milioni. Per l'anno fiscale 2026, si prevede una crescita dei ricavi del 90% su base annua.



"La nostra missione è mettere le persone in condizione di vivere una vita più sana e più lunga; l'IPO è solo una tappa del nostro percorso - ha dichiarato Tom Hale, CEO di Oura - Puntiamo a realizzare un'IPO straordinaria per i nostri dipendenti e investitori e abbiamo il vantaggio di poter scegliere il momento giusto. Nel frattempo, continueremo a cogliere le opportunità che ci attendono".



Oura - fondata in Finlandia nel 2013 e con sede principale a San Francisco - è una piattaforma di "health intelligence" che ha l'obiettivo di trasformare il modo in cui le persone comprendono e gestiscono la propria salute nella vita quotidiana. Il fulcro della piattaforma è Oura Ring, l'anello intelligente leader a livello mondiale che supporta gli utenti monitorando aspetti quali sonno, attività fisica, stress, prontezza (readiness), salute femminile, salute metabolica e salute cardiaca. Oura Ring è progettato specificamente per sfruttare i vantaggi fisiologici unici del dito ai fini della misurazione fotopletismografica, generando un segnale più forte rispetto ai dispositivi indossabili da polso. Scientificamente validato rispetto ai "gold standard" medici, Oura Ring monitora continuamente oltre 50 parametri di salute, offrendo strumenti preziosi sia ai singoli individui che a migliaia di team di ricerca, operatori sanitari, squadre sportive e organizzazioni. Oura Ring non è comunque un dispositivo medico e non è destinato a diagnosticare, trattare, curare, monitorare o prevenire patologie o malattie.

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