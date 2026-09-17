MFE, Equita lima target price: calo della raccolta parzialmente compensato da minori opex

(Teleborsa) - Equita
ha ridotto il target price
su MFEB
/MFEA
del 4% a 4,2/3,2 euro
per azione, conferma la raccomandazione
"Buy
" dopo che i risultati del secondo trimestre 2026
di MFE - MediaForEurope(ex Mediaset) sono stati migliori delle attese a livello di EBIT, grazie a maggiori efficienze operative e sinergie sugli opex.
Tra i messaggi principali dalla conference call
: sulla pubblicità
, nonostante il gruppo stia osservando segnali di miglioramento ad agosto e settembre, la raccolta è attesa rimanere negativa anche nel terzo trimestre, penalizzata dalla mancata trasmissione dei Mondiali di calcio. La visibilità sul quarto trimestre, trimestre stagionalmente più rilevante, resta ancora limitata; entro fine mese è previsto il lancio di ALL21Europe, la prima offerta pubblicitaria paneuropea di MFE, che permetterà agli inserzionisti di pianificare campagne coordinate e trasmettere simultaneamente gli spot sui diversi mercati del gruppo; sui costi
, nonostante una realizzazione delle sinergie più rapida delle attese, il management ha confermato la guidance FY26 di 120-160 milioni di euro di benefici complessivi, di cui 80-100 milioni di euro da efficienze sui costi e 40-60 milioni di euro da sinergie; su Vivendi
, sono in corso contatti professionali tra le parti, ma al momento non sono state avviate discussioni su possibili collaborazioni o progetti industriali.
"Nonostante la debolezza del mercato pubblicitario, i risultati confermano la validità della strategia di consolidamento
, con la realizzazione delle sinergie che è più veloce rispetto alle attese - si legge nella ricerca - Per queste ragioni confermiamo la raccomandazione Buy. Il titolo tratta su valutazioni attraenti, pari a circa 10x e 8x EV/EBIT adjusted 2026 e 2027, che scenderebbero a circa 7x e 6x includendo il pieno beneficio delle sinergie".