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Altea, Intesa taglia target price con visibilità che dipende dalla monetizzazione della pipeline

Energia, Finanza, Consensus
Altea, Intesa taglia target price con visibilità che dipende dalla monetizzazione della pipeline
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 8,6 euro per azione (dai precedenti 10,2 euro) il target price su Altea Green Power, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside del 43%.

Gli analisti scrivono che il secondo trimestre del 2026 ha evidenziato progressi operativi incoraggianti su base trimestrale, sebbene la redditività sia rimasta inferiore ai livelli dell'anno precedente a causa del continuo rinvio della monetizzazione dei progetti. Nonostante la ridotta visibilità a breve termine e una prospettiva più cauta sulle tempistiche di commercializzazione dei sistemi BESS, il management ha ribadito la fiducia nella strategia di crescita a medio termine, sostenuta da una pipeline BESS di 4,2 GW, dai progressi nell'attività IPP e dall'obiettivo di raggiungere 1 GW di progetti autorizzati entro la fine del 2026.

(Foto: Sungrow EMEA su Unsplash)
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