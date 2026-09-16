Altea, Intesa taglia target price con visibilità che dipende dalla monetizzazione della pipeline

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha abbassato a 8,6 euro
per azione (dai precedenti 10,2 euro) il target price
su Altea Green Power
, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside del 43%.
Gli analisti scrivono che il secondo trimestre del 2026 ha evidenziato
progressi operativi incoraggianti su base trimestrale, sebbene la redditività sia rimasta inferiore ai livelli dell'anno precedente a causa del continuo rinvio della monetizzazione dei progetti. Nonostante la ridotta visibilità a breve termine
e una prospettiva più cauta sulle tempistiche di commercializzazione dei sistemi BESS
, il management ha ribadito la fiducia nella strategia di crescita a medio termine, sostenuta da una pipeline BESS di 4,2 GW, dai progressi nell'attività IPP e dall'obiettivo di raggiungere 1 GW di progetti autorizzati entro la fine del 2026.(Foto: Sungrow EMEA su Unsplash)