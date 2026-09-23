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Electrolux nomina Daniele Rossi nuovo responsabile acquisti

Economia
Electrolux nomina Daniele Rossi nuovo responsabile acquisti
(Teleborsa) - Daniele Rossi è entrato a far parte del Gruppo Electrolux, colosso svedese che opera nella produzione di elettrodomestici, in qualità di nuovo Head of Procurement dal 1° settembre.

Rossi vanta oltre 30 anni di esperienza in ambito procurement, supply chain, qualità e sviluppo prodotto, oltre ad aver ricoperto ruoli di leadership. Più di recente, ha ricoperto la carica di Chief Procurement Officer presso l'azienda siderurgica italiana Acciaierie d’Italia (ex ILVA). Sarà basato a Susegana (Treviso) e riporterà a Michelle Shi-Verdaasdonk, Chief Product Officer.



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