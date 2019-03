Aeroporto di Torino, SAGAT ottiene certificazione ISO 45001 per Sistema Gestione Salute e Sicurezza Lavoro

(Teleborsa) - L’Aeroporto di Torino è la prima società in Italia, tra i membri Assaeroporti, a ricevere dall’ente di certificazione TÜV Italia il riconoscimento relativo al Sistema di Gestione Salute e Sicurezza Lavoro, in conformità alla Norma UNI ISO 45001:2018., a cui ottempera il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori di SAGAT, società di gestione dell’Aeroporto di Torino: la progettazione e l’erogazione dei servizi centralizzati di scalo in ambito airside e landside; il coordinamento della progettazione di infrastrutture aeroportuali; la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei mezzi aeroportuali; la gestione della sicurezza aeroportuale.Un traguardo importante, che conferma la strada intrapresa dall’Aeroporto Torino Caselle per un servizio di alto livello verso i dipendenti, i passeggeri e l'intero contesto aeroportuale.Si rafforza dunque l’attenzione che SAGAT dedica ai temi della: a ottobre 2018 l’Aeroporto di Torino aveva infatti ottenuto la certificazione al Livello 1 (Mapping) del programma di sostenibilità ambientale “Airport Carbon Accreditation” - il quadro comune per la gestione attiva delle emissioni negli aeroporti attraverso risultati misurabili - promosso da ACI Europe, l’associazione degli aeroporti europei., con la certificazione ISO 50001 del Sistema di Gestione dell’Energia, e proseguito nel 2016, con la certificazione ISO 14001 per il Sistema di Gestione Ambientale, confermando l’attenzione per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle matrici ambientali.