Vola il Reddito, domande sopra quota 600mila

(Teleborsa) - Una misura tantoquantoLo dicono, come sempre, i numeri che ad oggi decretano il successo di adesione al provvedimento fortemente voluto dalnella persona del suo Leaderche tanto si è battuto. Fatto sta chemarcia alla bersagliera, adecisamenteDallo scorso-primo giorno utile per presentare le domande e accedere alla misura – ad oggi, infatti, sono state presentaterichieste presso gli uffici postali e online, sul sito del governo. A cui si sommano leinoltrate dai Caf che, nel complesso, fanno: ossia, il 47% circa della platea complessiva degli aventi diritto – quasi la metà – stimata dal governo in 1– Guardando la cartina geografica, le prime cinque regioni per numero di richieste sono lacon 26.492, lacon 25.486, lacon 21.071, ilcon 18.118 e ilcon 17.971.Intanto, ilche regola Reddito e la pensione di cittadinanza – oltre asul fronte pensionistico- non è ancora legge. E’ tornato nelle commissioni della Camera per aggiustamenti tecnici e il voto finale con la questione di fiducia è previsto entro, domani giovedì 21 marzo. Servirà un’ultima lettura in Senato, prima della conversione in legge entro ilOcchi e orecchie dunque ben aperti per chi ha presentato il reddito sin qui in base ai criteri inseriti nel decretone poi modificati durante l’iter parlamentare, che dovrà integrare la documentazione. Altrimenti