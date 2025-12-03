Milano 14:29
USA, domande mutuo in calo dlel'1,4% nell'ultima settimana

Economia, Macroeconomia
USA, domande mutuo in calo dlel'1,4% nell'ultima settimana
(Teleborsa) - Crollano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 28 novembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento dell'1,4%, dopo il +0,2% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 4,4%, mentre quello relativo alle nuove domande è cresciuto del 2,5%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono calati al 6,32% dal 6,40% precedente.

(Foto: © Alexander Raths / 123RF)
