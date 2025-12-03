USA, domande mutuo in calo dlel'1,4% nell'ultima settimana

(Teleborsa) - Crollano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 28 novembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento dell'1,4%, dopo il +0,2% registrato la settimana precedente.L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 4,4%, mentre quello relativo alle nuove domande è cresciuto del 2,5%.Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono calati al 6,32% dal 6,40% precedente.