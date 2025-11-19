UK, inflazione oltre le attese a ottobre: +3,6% su anno

(Teleborsa) - Risulta sopra le attese l'nel mese di2025. Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo registrano un crescita dello 0,4%, sopra il dato invariato del mese precedente e uguale alle attese., la crescita dell'inflazione si è attestata al 3,6%, sotto il 3,8% del mese precedente ma sopra il 3,5% stimato dagli analisti.Ildell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, è risultato in aumento dello 0,3% su base mensile, dopo il dato invariato di settembre e rispetto al +0,4% atteso. La variazione tendenziale si attesta al 3,4%, uguale a quanto atteso dal mercato e in calo dal +3,5% del mese precedente.