Bank of China: "Cdp potrà emettere panda bond"

(Teleborsa) - Lapotrà emettere, obbligazioni cioè emesse in, la valuta cinese, per sostenere le aziende italiane in Cina o che intendono entrare nel paese asiatico. La conferma arriva dal, a margine del business forum Italia-Cina tenutosi a Roma a Palazzo Barberini.Per il vicepresidente, il Business Forum Italia-Cina contribuirà a dare une a creare "grandi opportunità” nate da una nuova "cooperazione amichevole”, soprattutto nella "capacità di appaltare progetti all'estero più forti”.In particolare, Bank of Chinanelle economie in via di sviluppo e nei Paesi emergenti, con particolare riferimento agli accordi siglati train Brasile e train Mozambico e Africa.