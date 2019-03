Bund a tasso zero fa volare spread con BTP oltre 250 punti base

(Teleborsa) - Tra gli investitori si sono riacutizzati i timori di una congiuntura europea debole, alla luce delle ultime indicazioni giunte dai PMI sempre più in peggioramento . Pesa, in particolare, la caduta dell'attività in Germania scivolata ai minimi da giugno 2013 e la manifattura in Francia che si è portata in zona contrazione.Loha superato quota 250 punti base arrivando a toccare un massimo di 252,38 pb. Una corsa innescata dal rendimento del decennale tedesco sceso sotto lo zero, toccando un minimo a -0,004%. Un livello negativo che il Bund non toccava da ottobre 2016.Delle indicazioni macro ne ha risentito anche l'euro scivolato sotto quota 1,13 dollari insieme ai mercati azionari europei . Piazza Affari, in particolare, ha risentito del sell-off sui titoli bancari penalizzati dal rialzo dello spread.