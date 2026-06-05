BCE: ad aprile stabili i tassi per prestiti a società, salgono quelli per mutui

(Teleborsa) - L'indicatore composito del costo del denaro per i nuovi prestiti alle imprese è rimasto sostanzialmente invariato al 3,62% ad aprile 2026. È quanto emerge dal consueto rilevamento della Banca centrale europea (BCE). L'indicatore per i nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di immobili è aumentato di 9 punti base al 3,44%.



Il tasso di interesse composito per i nuovi depositi a scadenza concordata presso le imprese è aumentato di 4 punti base al 2,00%; il tasso di interesse per i depositi overnight presso le imprese è rimasto sostanzialmente invariato allo 0,53%.



Il tasso di interesse composito per i nuovi depositi a scadenza concordata presso le famiglie è aumentato di 5 punti base all'1,91%; il tasso di interesse per i depositi overnight presso le famiglie è rimasto invariato allo 0,26%.

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