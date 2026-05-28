Aste BTP, collocati 10,5 miliardi di euro con rendimenti in calo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 10,5 miliardi di euro di BTP nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 28 maggio 2026.



In particolare, sono stati collocati 3,5 miliardi di euro del BTP 3,15% 5 anni scadenza 01-06-2031, per cui la domanda ha superato i 5,3 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,52. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 3,16%, ovvero 16 punto base inferiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 29 aprile 2026.



Sono stati collocati 2,5 miliardi di euro del BTP 3,8% 10 anni scadenza 01-07-2036, per cui la domanda ha superato i 4 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,61. Il rendimento lordo si è assestato al 3,77%, ovvero 32 punti base superiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 27 marzo 2026.



Sono stati collocati 1,25 miliardi di euro del BTP 2,25% 20 anni scadenza 01-09-2036, per cui la domanda ha superato i 2,1 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,74. Il rendimento lordo si è assestato al 3,75%,.



Sono stati collocati 2 miliardi di euro del CCTeu T.V. 10 anni scadenza 15-04-2036, per cui la domanda ha superato i 3,1 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,59. Il rendimento lordo si è assestato al 3,25%, ovvero 11 punto base superiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 29 aprile 2026.



Infine, sono stati collocati 1,25 miliardi di euro del CCTeu T.V. 10 anni scadenza 15-04-2035, per cui la domanda ha superato i 2,1 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,75. Il rendimento lordo si è assestato al 3,17%.

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