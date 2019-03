Carel, Nalini: "Molto soddisfatti dei risultati. Guardiamo a Cina, Stati Uniti e Croazia"

(Teleborsa) - "Il 2018 ha rappresentato un nuovo traguardo per Carel che, nel suo quarantacinquesimo anno di vita, si è quotata in Borsa, nel segmento STAR, con richieste che hanno superato l'offerta di oltre quattro volte, nonostante il momento di mercato non favorevole". È soddisfatto dei risultati Francesco Nalini, Amministratore Delegato di Carel Industries, società specializzata in soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento e nei sistemi per l'umidificazione e il raffrescamento adiabatico."Per il futuro – afferma Nalini – la società punta su innovazione, sostenibilità e cura per il Cliente".Assolutamente rispondenti alle nostre aspettative, sia dal punto di vista dei numeri, che sono in linea con la guidance, che dal punto di vista dell'execution della nostra strategia. Siamo cresciuti come vendite, come margini, e la top line è cresciuta in tutte le aree geografiche. Possiamo, quindi, dirci molto soddisfatti dei risultati.Continueremo con l'execution della nostra strategia organica che ci ha portato i risultati negli ultimi anni. Puntiamo, poi, alla ricerca di opportunità di MNA e allo sviluppo di servizi. La crescita organica sarà supportata soprattutto dall'espansione della footprint produttiva che abbiamo eseguito in parte nel 2018 e sta continuando nel 2019 soprattutto in Cina, negli Stati Uniti e in Croazia.