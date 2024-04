Franchi Umberto Marmi, Intesa lima target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 10,3 euro) ilsu(FUM), azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, e confermato lasul titolo a "".Gli analisti hanno scritto che nel 2023 FUM si è trovato ad affrontare una: il 2022 è stato un anno eccezionale, guidato dal riassortimento dei clienti post-pandemia e da singoli importanti progetti, che hanno reso difficile essere eguagliati l'anno successivo. Guardando al trend di medio termine, la crescita delle vendite di FUM riflette ilper il marmo di lusso di Carrara. Il margine EBITDA adj. si è indebolito ma è rimasto solido, attorno al 34%.L'attualecrea incertezza, secondo il management. FUM però sta perseguendo il suo percorso strategico: 1) Ulteriore penetrazione nei mercati più importanti, come Cina, Stati Uniti e Australia; 2) Espansione in alcune nuove aree geografiche in crescita, come il Vietnam e i paesi del Golfo; e 3) Nuove partnership come quella con Corsi&Nicolai in Australia e Ciot NY negli Stati Uniti. L'azienda spera inoltre che il suole permetta di intercettare grandi progetti iconici da realizzare nei prossimi anni in alcune aree altamente sviluppate, come India e Medio Oriente.