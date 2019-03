Decretone, ok della Camera e tante novità: da riscatto laurea ai disabili

(Teleborsa) - Convoti a favore, 141 no e 14 astenuti,dell’Aula della Camera al– che regolae, sul fronte pensioni,le misure bandiera del Governo gialloverde – che adesso torna alper laUndurato circa due mesi al termine del quale sono arrivate tante novità, tra le quali, ad esempio, la possibilità diper tutti, senza dunque limiti di età ma con il paletto temporale del 1996, la stretta sui fintiMa anche il beneficio extra fino aper il reddito alle famiglie numerose e con disabili, l’introduzione della figura del Vicepresidente Inps e la possibilità di ritirare laE visto che c'è da fare i conti con una vastissima platea dinuove assunzioni nei Carabinieri e nellaStop al beneficio per coloro che hanno guai con la giustizia grazie alla norma battezzatache sospende l’erogazione del reddito a coloro a cui “è applicata una misura cautelare personale” nonchè “al condannato con sentenza non definitiva”. Lo stop del beneficio riguarda anche il “richiedente dichiarato latitante” o “che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena”. La sospensione “può essere revocata dall’autorità giudiziaria”. Ok anche all'innalzamento aa per l’anticipo del-Ritoccata la scala di equivalenza che consentirà alle famiglie numerose con disabili di avere fino a 50 euro in più al mese di beneficio del reddito di cittadinanza. La pensione di cittadinanza potrà essere concessa anche nel caso in cui il componente del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni conviva esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Aumenta da 5.000 a 7.500 euro la soglia per l’accesso, sia per la pensione che per il reddito, relativa al patrimonio mobiliare per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza.– “Per evitare comportamenti opportunistici” in presenza di figli minori, ai fini del calcolo Isee per il reddito, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente o non sposato. A meno che uno dei due genitori risulti coniugato con un’altra persona, se ha figli con un’altra persona, se non sia più in possesso della potestà, se c’e’ un assegno di mantenimento o quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dai servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.– I beneficiari del reddito saranno obbligati ad accettare la proposta di lavoro solo se il salario sarà di 858 euro al mese, ovvero l’offerta è congrua se la retribuzione è superiore di almeno il 10 per cento del beneficio massimo fruibile.– Saranno considerati disoccupati e potranno quindi aderire al Patto per il lavoro e ricevere le offerte dai centri per l’impiego anche i lavoratori dipendenti e autonomi con un reddito inferiore alle detrazioni per lavoro dipendente.– La Pensione di cittadinanza potrà essere erogata con modalità diverse dalla card e quindi “mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni”.– Recepita l’intesa tra Governo e Regioni sui navigator che prevede un piano di assunzioni triennali. Nel 2020 ci saranno 3mila assunzioni per i centri per l’impiego e ulteriori 4.600 l’anno successivo.– Arriva la possibilità di presentare anche le richieste del reddito di cittadinanza, oltre a quelle della pensione di cittadinanza, ai patronati– A riscattare la laurea con le agevolazioni previste dal decretone potranno essere anche gli ultra quarantacinquenni. Resta però limite temporale del 1996. Possono cioè fruire della prevista detrazione del 50%, infatti, solo coloro che sono “privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995”.– Per tamponare l’effetto di Quota 100 che rischia di svuotare gli uffici giudiziari si corre ai ripari autorizzando assunzioni in deroga al blocco fino a novembre stabilito dalla legge di bilancio. Il ministero della Giustizia potrà procedere già da metà luglio ad assumereunità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato.– Arriva la figura del Vicepresidente dell’Inps finora, non prevista, dalla Governance dell’Istituto. Nominato con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro del Lavoro, il Vicepresidente è componente del cda e sostituisce il presidente nel caso di assenza o impedimento, svolgendo tutte le funzioni a esso delegate. Restano