Legge elettorale: via libera della Camera, passa al Senato

(Teleborsa) -voti a favore, 152 contro e 2 astenutIl voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. Esultanza nel centrodestra subito dopo il voto con i deputati di maggiorana che si sono alzati in piedi applaudendo eDi tutt'altro tenore, ovviamentedelle opposizioni che hanno esposto in Aula dei cartelli di protesta con su scritto:prontamente ritirati dai commessi.da coloro che hanno sfiduciato Meloni, chi ha tradito? Questa è l'unica ossessione di Meloni. Almeno quaranta persone hanno tradito", aveva detto la segretaria del Pdn dichiarazione di voto sulla legge elettorale in Aula alla Camera.Chi ha tradito? Questa è l'unica ossessione, non gli oltre mille morti sul lavoro dell'anno scorso, non la povertà, non le ondate di calore, non le famiglie che non possono permettersi il condizionatore, non i femminicidi. Sono quattro anni che vi facciamo proposte concrete per dire che non basta la repressione, serve la prevenzione. Queste sono le priorità, non cambiare la legge elettorale", ha aggiunto., ha conclusoschizzanole parole del leader M5s