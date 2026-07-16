Legge elettorale: via libera della Camera, passa al Senato

(Teleborsa) - Con 217
voti a favore, 152 contro e 2 astenuti, la Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale.
Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. Esultanza nel centrodestra subito dopo il voto con i deputati di maggiorana che si sono alzati in piedi applaudendo e alcuni di loro si sono stretti la mano in segno di soddisfazione.
Di tutt'altro tenore, ovviamente, la reazione dei deputati
delle opposizioni che hanno esposto in Aula dei cartelli di protesta con su scritto: "Meloni ha fallito", "legge elettorale = legge truffa", "la maggioranza non esiste più: a casa",
prontamente ritirati dai commessi. "Quanta ipocrisia in questa Aula
da coloro che hanno sfiduciato Meloni, chi ha tradito? Questa è l'unica ossessione di Meloni. Almeno quaranta persone hanno tradito", aveva detto la segretaria del Pd Elly Schlein i
n dichiarazione di voto sulla legge elettorale in Aula alla Camera. "Volete cambiare la legge elettorale perché avete paura di perdere.
Chi ha tradito? Questa è l'unica ossessione, non gli oltre mille morti sul lavoro dell'anno scorso, non la povertà, non le ondate di calore, non le famiglie che non possono permettersi il condizionatore, non i femminicidi. Sono quattro anni che vi facciamo proposte concrete per dire che non basta la repressione, serve la prevenzione. Queste sono le priorità, non cambiare la legge elettorale", ha aggiunto. "Meloni, è lei che ha tradito la fiducia degli italiani"
, ha concluso"Mentre i salari si abbassano e i prezzi del carburante
schizzano il governo ha deciso che la priorità del Paese è la legge elettorale: si vogliono cambiare le regole del gioco per passare dalla stabilità alla inamovibilità",
le parole del leader M5s Giuseppe Conte.