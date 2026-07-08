Kering: Gucci e L'Oréal rinnovano con un anno di anticipo l'accordo di licenza nel beauty della durata di 50 anni

(Teleborsa) - Kering annuncia che Gucci e L'Oréal hanno stipulato un accordo di licenza esclusiva per il settore beauty della durata di 50 anni, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza prevista del 30 giugno 2028.



Il nuovo contratto di licenza con L'Oréal entrerà in vigore a metà del 2027, dopo le consuete approvazioni normative e la scadenza del contratto di licenza esistente con Coty.



La partnership - si legge in una nota - mira a sbloccare significative opportunità di crescita a lungo termine nei settori della profumeria e della bellezza. Oltre alla crescita commerciale, l'accordo dovrebbe rafforzare ulteriormente l'attrattività e il valore del marchio Gucci a livello globale. Sfruttando appieno i punti di forza complementari della bellezza e della moda, Gucci e L'Oréal puntano ad approfondire il coinvolgimento dei consumatori, ad ampliare la portata globale della Maison e a consolidare la coerenza, la rilevanza e l'impatto del marchio in tutte le categorie.



Coty riceverà circa 400 milioni di dollari a titolo di corrispettivo per il riscatto anticipato dei diritti previsti dall'accordo di licenza esistente. I relativi pagamenti in contanti dovrebbero essere effettuati nel corso del 2026 (250 milioni di dollari) e del 2027 (fino a 150 milioni di dollari). Nell'ambito del processo di transizione, oltre ai circa 400 milioni di dollari, verranno acquisite anche alcune scorte selezionate. L'Oréal verserà a Kering costi di transizione pari a circa il 70% dei costi di riscatto anticipato e delle scorte, a titolo di corrispettivo per la transizione ordinata da parte di Kering dell'accordo di licenza esistente.

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