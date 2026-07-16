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Antitrust: Saverio Valentino nominato presidente

Economia
Antitrust: Saverio Valentino nominato presidente
(Teleborsa) - I presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, hanno nominato l'avvocato Saverio Valentino presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Avvocato, attualmente componente dell'Autorità, Valentino si è prevalentemente occupato di diritto della concorrenza italiano ed europeo, patrocinando dinanzi alle corti dell'Unione europea, a quelle amministrative e civili italiane, nonché alla Commissione europea, all'Autorità garante e ad altre autorità di concorrenza in diversi Paesi del mondo.
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