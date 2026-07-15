Abilmente Autunno riparte con quattro appuntamenti: protagoniste le nuove tendenze del fatto a mano

(Teleborsa) - C'è chi ricama, chi lavora il legno, chi recupera e trasforma vecchi tessuti, chi crea oggetti unici con carta, filati o materiali naturali. Sempre più persone stanno riscoprendo il piacere di creare con le proprie mani e Abilmente, la manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata al Do It Yourself, torna con quattro iconici appuntamenti divenuti punto di riferimento per la community di appassionati e creativi di tutta Italia. Dalla Fiera di Roma (24-27 settembre), al quartiere fieristico IEG di Vicenza (15-18 ottobre), fino al Superstudio Maxi di Milano (22-25 ottobre) e a Lingotto Fiere di Torino (12-15 novembre), l’evento sarà protagonista da nord a sud con un’esperienza immersiva fatta di novità, prodotti, corsi, laboratori, mostre e incontri con i volti più influenti del settore.



Nuova vita al passato: la tendenza del visibile mendino e il recupero creativo



L’offerta di Abilmente porta in scena tutti i principali trend creativi del Do It Yourself, dalle tecniche della tradizione a quelle più all’avanguardia. Come dimostra il report Pinterest Predicts, nel 2026, tornano in voga le arti tessili come ricamo, maglia, uncinetto e tinture vegetali. Spazio anche al recupero creativo, come la tendenza del visible mending, ossia l’arte del rammendo che trasforma i difetti dei capi in elementi di design estetico. Torna, infine, l’amore per la carta con calligrafia, lettering e scrapbooking. Un'evoluzione che racconta un modo nuovo di vivere la manualità in cui le arti del passato ritrovano popolarità.



Abilmente Vicenza: tante novità per un format sempre più completo



La tappa di Vicenza sarà un palcoscenico di novità e luogo di sperimentazione e sviluppo del format Abilmente. Accanto alle emblematiche aree speciali, come La Via delle Idee, Quilt Lab, Yarn – Storie di Filati e Arti di Filo, debutta l’Officina del Fai da Te, il nuovo spazio realizzato in collaborazione con Mattley Artigiano Digitale, creator tra i più seguiti nel mondo dell'autocostruzione. Una novità che permette ad Abilmente di aprire lo sguardo al bricolage per garantire un’offerta sempre più trasversale. Cresce anche Edu Lab – Creatività in aula, il progetto rivolto al mondo della scuola che, con il nuovo claim "Per chi insegna con passione", offre a insegnanti ed educatori numerosi laboratori e attività formative per portare la creatività all'interno delle classi.



Quattro città per un'unica community



Accanto all’ampia selezione di novità e prodotti, le edizioni di Roma, Milano, Vicenza e Torino proporranno workshop, mostre, installazioni, attività esperienziali e dimostrazioni dal vivo dedicate alle principali tecniche della creatività manuale. Non mancheranno, infine, La Via delle Idee, le esposizioni di arte tessile, gli spazi dedicati ai diversi ambiti del fai da te e, a Milano e Vicenza, Abilmente Academy con tanti corsi per imparare le tecniche creative più svariate.



Un pubblico sempre più eterogeneo e internazionale



Con sette edizioni distribuite nel corso dell'anno, Abilmente è la principale manifestazione italiana dedicata al fatto a mano e un osservatorio sull'evoluzione del comparto. Negli ultimi anni ha intercettato un pubblico sempre più eterogeneo, con una crescente presenza di giovani creativi che si avvicinano al DIY sia come passione sia come opportunità professionale. Crescono anche i visitatori internazionali, in particolare da Croazia e Slovenia. Una community in continua espansione anche online, con oltre 239 mila iscritti alla newsletter e più di 250 mila follower complessivi sui principali canali social.







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