Iva, Castelli: Governo lavora per evitare aumenti

(Teleborsa) - L'esecutivo ribadisce la determinazione a disinnescare le clausole di salvaguardia dell'Iva per gli anni 2020 e 2021. Il Governoper scongiurare dal 2020 gli aumentiQueste le parole del Viceministro dell'economia,a margine del Forum Confcommercio.ma non ci hanno lasciato un'Italia in una situazione molto rosea - ha proseguito - lavorando tutti i giorni in una maniera molto seria si assicurerà ciò che questo governo vuole,Sempre al Forum era presente Annamarialeader della Cisl, che è intervenuta sull'argomento. Disinnescare le clausole Iva èdiversamente"Bisogna far ripartire la crescita - ha proseguito. I temi che abbiamo affrontato alla manifestazione di Cgil, Cisl e Uil sono assolutamente attuali, il Paese deve rimettere al centro la