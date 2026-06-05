Il Governo USA potrebbe acquistare azioni di società AI

(Teleborsa) - Alti funzionari statunitensi hanno intrattenuto alcuni colloqui preliminari con importanti aziende attive nel campo dell'intelligenza artificiale.



Secondo quanto riportato dal sito NOTUS, il governo USA potrebbe infatti decidere di acquistare azioni di alcune di queste società e destinare i proventi degli investimenti a scopi pubblici, come la distribuzione di un dividendo a tutte le famiglie americane.



Sebbene la pianificazione sia ancora in corso e i dettagli siano in continua evoluzione, le discussioni si sono concentrate sulla possibilità che le aziende cedano volontariamente le azioni al governo.





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