Sugar tax, ASSOBIBE: “Dal Governo segnali positivi per il superamento”

(Teleborsa) - ASSOBIBE, l’associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia, esprime soddisfazione per l’accoglimento, da parte del Governo, di due ordini del giorno con cui Forza Italia tramite l’On. Raffaele Nevi, e Fratelli d’Italia tramite gli Onn. Guerino Testa, Marco Osnato, Maria Cristina Caretta e Monica Ciaburro, hanno chiesto rispettivamente l’abrogazione e il superamento dell’entrata in vigore della Sugar tax in un prossimo provvedimento di natura fiscale, e ringrazia le forze politiche di maggioranza per aver raccolto e rilanciato le istanze di un’intera filiera agroalimentare.



Gli ordini del giorno, ribadendo la necessità di un superamento della tassa, sottolineano l’importanza di un quadro regolatorio stabile per il Settore e riconoscono il percorso virtuoso già avviato dal comparto per ridurre lo zucchero immesso in consumo.



"Accogliamo con favore questi importanti segnali istituzionali, che segnano un passo importante verso ciò che il Settore auspica da tempo: la cancellazione della Sugar tax. – ha dichiarato Giangiacomo Pierini, Presidente di ASSOBIBE – Pur non essendo mai entrata in vigore dal 2019, questa spada di Damocle ha frenato investimenti e generato incertezza, penalizzando un Settore già alle prese con inflazione, aumento dei costi energetici e delle materie prime. Eliminarla è una scelta nell’interesse del Paese, che rilancia la competitività, tutela l’occupazione e protegge il portafoglio dei cittadini. Chiediamo al Governo di trasformare questi impegni in un atto concreto e definitivo, in occasione del primo provvedimento utile".



Secondo recenti stime, l’eventuale entrata in vigore della tassa provocherebbe un calo delle vendite del 16% nel biennio successivo all’introduzione, con oltre 5.000 posti di lavoro a rischio e 275 milioni di euro di mancato gettito IVA.

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