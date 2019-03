PRISMA, Giorgetti: "Italia paese guida nell'aerospace"

(Teleborsa) - "Oggi abbiamo confermato il ruolo dell?Italia come paese guida nel campo dell'osservazione e monitoraggio della Terra dallo Spazio". Sono le parole di soddisfazione rilasciate da, sottosegretario di Stato alla, a seguito delGiorgetti ha sottolineato come PRISMA sia "il frutto di una capacità nazionale che coinvolge il processo di ricerca, sviluppo industriale e tecnologico e produttivo in tutti gli ambiti della filiera spaziale".Il sistema PRISMA darà ora "ulteriore contributo al sistema nazionale di osservazione della Terra", unendosi come primo satellite iperspettrale al segmento ottico militare, al sistema radar a scopo duale - lacui si assoceranno presto i due della seconda generazione.Il sottosegretario ha ricordato le imprese coinvolte nel progetto, a partire da OHB-Italia che "ha costituito con Leonardo una importante associazione di imprese", coinvolgendo "coinvolto un numero importante di PMI" e così permettendo al nostro Paese "di essere fra i primi al mondo, il primo in Europa, a dotarsi di una capacità nazionale d'avanguardia che dimostra l'attenzione che da sempre è stata portata ai temi dell’ecologia e della gestione dell’ambiente".