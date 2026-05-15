Giorgetti: fase complessa, ma economia Italia è resiliente e solida

(Teleborsa) - "Per quanto riguarda l'Italia, stiamo attraversando una fase molto complessa. Il contesto globale è difficile, le condizioni finanziarie sono più restrittive e i flussi commerciali stanno rallentando. Ciononostante, l'economia italiana ha dimostrato di essere sufficientemente resiliente e solida per far fronte all'attuale incertezza". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenuto a Investopia, il forum a Piazza Affari per avvicinare Italia ed Emirati Arabi Uniti.



"La responsabilità fiscale e un approccio prudente alle finanze pubbliche rimangono i pilastri centrali della strategia economica italiana"."Sono essenziali - ha aggiunto - per preservare la fiducia dei mercati, la credibilità e la stabilità, e per poter rispondere efficacemente agli shock esterni". Un percorso, ha chiosato poi Giorgetti, che "è stato valutato positivamente dai mercati finanziari; e tale riconoscimento è importante perché rafforza la posizione dell'Italia come partner affidabile e prevedibile. Conferma inoltre la solidità del tessuto industriale italiano e dell'economia orientata alle esportazioni, che continuano a rappresentare risorse fondamentali in un contesto globale altamente competitivo".



"Gli Emirati Arabi Uniti sono un partner importante per l'Italia e un partner fondamentale per il futuro, poiché la nostra cooperazione continua a rafforzarsi sulla base di un rapporto stabile, aperto e credibile, nonché sul ruolo dell'Italia come partner affidabile e di fiducia", ha detto Giorgetti sottolineando che la partnership tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti "assume particolare rilevanza, poiché i nostri Paesi possono collaborare per affrontare queste trasformazioni. Le nostre economie - ha sottolineato il numero uno del Mef - sono altamente complementari: gli Emirati Arabi Uniti apportano una forte crescita, connettività globale, capacità finanziaria e ambiziosi piani di sviluppo tecnologico. L'Italia, dal canto suo, offre forza industriale, produzione avanzata, innovazione e una solida rete di imprese operanti in settori strategici"

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