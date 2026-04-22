Commerzbank, Unicredit: sede centrale resterà in Italia, mai stato in discussione

(Teleborsa) - Un portavoce di UniCredit ha ribadito che la sede centrale del gruppo resterà in Italia, escludendo che sia mai stato in discussione o che siano giunte richieste per un trasferimento in Germania.



La precisazione è arrivato dopo le dichiarazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti che ha affermato che il governo italiano guarda con favore al progetto di UniCredit su Commerzbank , ma che non sarebbe favorevole ad un eventuale trasferimento della sede del gruppo in Germania.



Il portavoce ha aggiunto che la natura federale del gruppo implica che ciascuna banca operativa goda di ampia autonomia e collochi la propria sede dove lo ritiene più opportuno per il Paese in cui opera.

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