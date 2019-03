Borse europee giù. Tiene invece Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - In un panorama europeo negativo, si registra, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. I timori di una nuova recessione negli Stati Uniti, riacutizzati dai dati macro sul settore manifatturiero, stanno facendo fuggire gli investitori dai mercati azionari.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,16%. Lieve aumento dell', che sale a 1.317,1 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 58,94 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +246 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,45%.riporta un +0,06%. Debole, che registra una flessione dello 0,34%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,40%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,31%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,23%),(+1,39%) e(+0,59%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,79%),(-1,06%) e(-0,92%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 3,08% sempre al centro delle voci di M&A Brilla, con un forte incremento (+2,54%) grazie alla promozione di Goldman Sachs Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,26%.Tra le banche, buona performance per, che cresce dell'1,07%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,03%.Affonda, con un ribasso del 2,02%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,61%),(+2,03%),(+1,59%) e(+1,50%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,81%.Crolla, con una flessione del 2,77%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,37%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,27%.