Porti, in Italia necessità di regolamenti e procedure chiare

(Teleborsa) - Arriva unafirmata da Stefano Messina, presidente di Assarmatori, e Luigi Merlo, Presidente di Federlogistica. I due esponenti chiedono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportiche prevede che, dal 24 marzo, vengano previste e fissateA proposito di quest'ultima, nella corrispondenza Federlogistica e Assarmatori hanno ricordato al Ministro come il Regolamento 352 del 2017 renda obbligatoria l'individuazione di questa Autorità competente in materia di servizi portuali e come a oggi non risulti che il Governo Italiano abbia compiuto alcun passo avanti verso tale direzione.A detta di Messina e Merlo inoltre lanon potendosi permettere solo di fare riferimento alla giurisprudenza in materia, asseverata dalle sentenze dei Tribunali, come ormai sembra essere la regola per gli utenti e gli operatori. "L'applicazione del Regolamento - è sottolineato nella lettera - può fornire un'opportunità unica per introdurre e finalmente applicare regole valide erga omnes e compatibili con la tutela della concorrenza a partire dalla trasparenza e dalla proporzionalità dei costi oltre che a un diritto all'autoproduzione, tendente all'efficienza, che non può essere affievolito da rapporti di forza".