Welfare for people, Il welfare aziendale come nuovo modello d'impresa

(Teleborsa) - Ile non solo una parziale risposta dall'arretramento di quello pubblico specie se si tratta di assistenza sanitaria integrata. È il tema di, seconda edizione delI risultati dello studio sono stati presentati questa mattina a Milano dal presidente del Consiglio di Gestione di UBI Banca,, e dal coordinatore scientifico di ADAPT,, con la partecipazione del presidente di Confindustria,, e il Segretario Generale della CISL,Lo studio nasce dall'attività continuativa di monitoraggio sull'evoluzione del welfare aziendale e occupazionale e per la seconda edizione si è concentrato sui, con l'aggiunta dell'analisi condotta sul territorio didopo quello di Bergamo della prima edizione.Il rapporto evidenzia comepiù che diparziali risposte all’arretramento di quello pubblico. In particolare l'assistenza sanitaria integrativa, al centro dello studio, diventa centrale perché consente il miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori e va quindi a incidere sull’organizzazione e sulla produzione di impresa.In particolare, il rapporto ha evidenziato la crescita dei fondi sanitari in termini qualitativi e l’orientamento a promuovere l’assistenza sanitaria integrativa di settore a scapito di quella integrativa aziendale., afferma Letizia Moratti. "La ricerca condotta nel rapporto ADAPT – UBI Banca conferma l’importanza che i servizi assistenziali avranno per l’ulteriore sviluppo dei sistemi di welfare e la conseguente sostenibilità sociale delle economie avanzate"."In controtendenza rispetto a quanti individuano nel welfare aziendale una debole risposta alla crisi del welfare pubblico – afferma Michele Tiraboschi, coordinatore scientifico di ADAPT - il rapporto ADAPT - UBI Welfare dimostra, alla luce di una ricca raccolta di contratti collettivi e fonti aziendali, la".Il welfare aziendale è poi particolarmente importante per le PMI, cuore dell'economia italiana, come ha ricordato Vincenzo Boccia, presidente Confindustria, secondo cui il welfare può diventare la chiave per l'abbassamento del cuneo fiscale. "", ha ricordato.L'importanza del welfare aziendale è stata sottolineata anche dal segretario generale della CISL, Annamaria Furlan. "È un tema importantissimo che oggi fa parte di tanti contratti.", ha commentato Furlan. "Si tratta di uno strumento di contrattazione molto importante che può collegare i bisogni dell'impresa, dei lavoratori e del territorio".