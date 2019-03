Confindustria: "Italia ferma. Recessione si evita solo grazie a export"

(Teleborsa) - L'Italia è ferma e la recessione si evita solo grazie all'export. A lanciare l'allarme èche, nel rapporto, presentato oggi a Roma, evidenzia lae, rispetto alle previsioni,(per tre quarti a causa della minore domanda interna, per un quarto a quella estera) con unMa avverte: "attenzione ai fattori geoeconomici, altamente incerti, che potrebbero avere un significativo impatto sulla crescita italiana".Nel 2019, per il CSC, lae, a meno che non si realizzi l'auspicato cambio di passo nella politica economica nazionale,In sostanza per Confindustria si sono, rappresentati in particolare da: una manovra di bilancio poco orientata alla crescita; nessuna evidenza inequivocabile di una netta riduzione del rapporto tra debito pubblico e Pil, con inevitabili riflessi sull'appetibilità dei bond italiani per i mercati finanziari; consumi delle famiglie in rallentamento e propensione al risparmio in crescita; mercato europeo dell'auto in difficoltà, a fronte della minaccia di dazi USA. Il 2019 ha ereditato i principali elementi sfavorevoli, che, lo scorso anno, hanno contribuito in misura marcata alil rialzo di circa un punto percentuale dei rendimenti sovrani rispetto ai minimi dei primi mesi del 2018, che si sta rivelando persistente (a riflesso dell'aumento del premio al rischio che gli investitori chiedono per detenere titoli pubblici italiani) e il progressivo crollo della fiducia delle imprese, specie nel manifatturiero, (a riflesso del clima di forte incertezza nell'economia) a cui si è sommato, più di recente, un deterioramento anche del sentiment delle famiglie italiane.Nello scenario CSC, a incidere sull'andamento del Pil 2019 e il 2020 saranno in particolare le nuove rilevanti misure di policy,Misure che se, da un lato, nel primo anno daranno un, dall'altro, a causa dell'ampio impatto atteso sui conti pubblici hanno contribuito al determinarsi delPer il 2020Nel primo caso l'attività economica ne risulterà penalizzata, e, secondo stime CSC, l'attivazione delle clausole di salvaguardia determinerà, il prossimo anno, una, ma il rapporto tra deficit pubblico e Pil migliorerebbe di 0,9 punti rispetto al tendenziale. L'alternativa, di non aumentare l'Iva, avrebbe meno effetti recessivi diretti, ma non è percorribile: porterebbee – sottolinea Confindustria – "nelle attuali condizioni di credibilità e fiducia non sarebbe sostenibile". Infatti,e potrebbe causare un ulteriore aumento dei tassi di rendimento sui titoli di Stato che, oltre a retroagire sul deficit, avrebbe effetti recessivi addizionali". "Se si volessero annullare gli aumenti Iva e fare la correzione richiesta del bilancio strutturale,". Un quadro in cui lesono ben più basse di quelle del Governo– sebbene con un profilo trimestrale crescente in corso d'anno – e frenare nel 2020, a causa dell'impatto che ilDopo aver sostenuto, seppur poco, l'attività nel 2018,determinati dal prolungato periodo di più alti tassi sovrani in Italia. Un impatto al rialzo sul costo del credito è atteso materializzarsi nel 2019.Lanon sorreggerà l'attività economica, secondo lo scenario CSC. In linea con le prospettive delineate dal Governo, dovrebbeIl rischio è che, ex post, gli investimenti pubblici siano ancora minori, come si è registrato a consuntivo nel triennio 2016-2018.La, anche grazie, statisticamente, alla buona performance di fine 2018. E, su ritmi che rimangono però inferiori rispetto a quelli degli anni post seconda recessione. Ilper CSC resta, comunque, molto ampio nel biennio di previsione, superiore a un punto percentuale, dopo essere diminuito temporaneamente solo nel 2016-2017. Motivo per cui