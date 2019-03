DeA Capital, IDeA Taste of Italy rileva il 70% di Alice Pizza

DeA Capital

(Teleborsa) - IDeA Taste of Italy, fondo italiano specializzato nel settore agroalimentare gestito daAlternative Funds SGR, ha acquisito il controllo di Me&Alice, società di gestione della catena a marchio Alice Pizza e di 10 società che gestiscono complessivamente 16 punti di vendita.Fondata nel 1990 da Domenico Giovannini, Alice Pizza è la prima catena italiana di pizza al taglio da asporto con 159 punti di vendita. IDeA Taste of Italy deterrà complessivamente il 70% del Gruppo.Il progetto di investimento di IDeA Taste of Italy nella compagine sociale èpuntando primariamente sulle aperture dirette nei centri commerciali del centro-nord Italia e in nuovi canali (e.g. outlet, retail park), rafforzando in una seconda fase la propria presenza in selezionati Paesi europei., attraverso un rete di punti di vendita concentrata nel Lazio (81 negozi a Roma a fine 2018) e nel nord Italia. Ad oggi 16 negozi sono gestiti direttamente dalla famiglia Giovannini e da persone a loro riconducibili, mentre i rimanenti 143 sono concessi in franchising, inclusi 5 punti di vendita all’estero (Madrid, Dubai, Filadelfia, Santiago di Compostela e Malta).