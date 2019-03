Fiat Chrysler in rally sull'effetto Renault

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva perche tratta in rialzo del 3,7%, scalando la classifica del paniere FTSE MIB. A scaldare il titolo concorrono le voci di un interesse di Renault, che punterebbe ad una possibile aggregazione con la casa d'auto italo-americana, non appena concluse le trattative di fusione con Nissan entro dodici mesi.kanews) - Milano, 27 mar 2019 - Il titolo Fca e' in netta evidenza in Borsa sulla scorta delle indiscrezioni riportate dal Financial Times, secondo cui Renault sarebbe orientata a fare proposte su Fca Fiat Auto, non appena avra' riavviato le trattative di fusione con la storica alleata giapponese, Nissan, entro 12 mesi. Secondo il quotidiano, anche Fca cercherebbe un partner e starebbe discutendo con diverse altri gruppi. Il quotidiano precisa che nessuna delle case automobilistiche citate ha voluto commentare queste indiscrezioni. Intorno alle 12.20, Fca mostra la miglior performance tra le blue chip guadagnando oltre il 3% a 13,49 euro, in un contesto di mercato debole (Ftse Mib -0,19%). Bene anche la holding Exor (+1,42%).A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,7 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 13,42. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13,97.