Parigi: calo per Renault

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la casa automobilistica francese , che mostra un decremento del 3,15%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Renault rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Renault si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 27,44 Euro. Prima resistenza a 28. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 27,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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