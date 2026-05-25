Parigi: positiva la giornata per Renault
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la casa automobilistica francese, in guadagno del 2,76% sui valori precedenti.
L'andamento di Renault nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28,3 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 28,81. Il peggioramento di Renault è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 27,96.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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