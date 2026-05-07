Parigi: positiva la giornata per Renault
(Teleborsa) - Bene la casa automobilistica francese, con un rialzo del 2,02%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Renault mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,85%, rispetto a +3,3% dell'indice di Parigi).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Renault rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 31,63 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 30,94. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 32,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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