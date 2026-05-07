Parigi: positiva la giornata per Renault

(Teleborsa) - Bene la casa automobilistica francese , con un rialzo del 2,02%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Renault mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,85%, rispetto a +3,3% dell' indice di Parigi ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Renault rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 31,63 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 30,94. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 32,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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