Parigi: positiva la giornata per Renault

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la casa automobilistica francese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,65%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Renault , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Renault evidenzia un declino dei corsi verso area 30,02 Euro con prima area di resistenza vista a 30,33. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 29,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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