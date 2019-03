Commissione inchiesta banche, Mattarella: "Legge firmata ma evitate abusi"

(Teleborsa) - Nonostante le perplessitàLa notizia arriva all'indomani del confronto di ieri al Quirinale con ie, successivamente, con il"Non è in alcun modo in discussione, ovviamente, il potere del Parlamento di istituire commissioni di inchiesta" ma "non può, tuttavia, passare inosservato che, rispetto a tutte le banche, e anche agli operatori finanziari, questa volta viene, tra l'altro, previsto che la Commissione possa analizzare la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.ha affermato Mattarella. Unaquella del Presidente che ha accompagnato la firma con unaPer il Presidente "l'eventualità che soggetti partecipi dell'alta funzione parlamentare ma pur sempre portatori di interessi politici, possano, anche involontariamente,nell'erogazione di finanziamenti o di mutui e le società per quanto riguarda le scelte di investimento si colloca decisamenteOccorre, innanzitutto, "evitare il rischio che il ruolo della Commissione finisca con il sovrapporsi – quasi che si trattasse di un organismo ad esse sopra ordinato – all'esercizio dei compiti propri di" in quanto, come sancito da norme dell'ordinamento italiano e da disposizioni dell'Unione Europea, si tratta diIl Presidente ha posto, più volte, l'accento sulsottolineando che "vanno affermati anche nei rapporti tra inchiesta parlamentare e inchiesta giudiziaria". Per il Capo dello Statoaggiungendo cheChiudendo la lunga lettera Mattarella si è detto "certo che i presidenti del Senato e della Camera, nell'esercizio delle loro prerogative, seguiranno con attenzione lo svolgimento dei lavori della Commissione affinché sia assicurato ilnonché il rispetto dei diversi ruoli e responsabilità"."Poco fa il presidente della Repubblica ha promulgato la legge che istituisce la Commissione di inchiesta sulle banche. Ci metteremo al lavoro e lo faremo con senso dello Stato e responsabilità, verso il Paese e soprattutto verso i cittadini truffati" ha commentato su Twitter ilDopo la firma di Mattarella la Commissione attende ora, per partire, la nomina dei componenti da parte dei presidenti di Camera e Senato. Da giorni, tuttavia,