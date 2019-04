Acea, in piano al 2022 investimenti salgono a 4 miliardi. Donnarumma: "Gruppo si sta rafforzando"

Acea

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il piano industriale 2019-2022 che prevede investimenti pari a 4 miliardi di euro, i "più alti di sempre", con 900 milioni aggiuntivi rispetto al piano precedente. Circa l'80% del totale degli investimenti sarà destinato ad attività regolate. Prevista anche una crescita media annua dell' Ebitda pari all'8%, per un totale di +36% a fine 2022.Per il 2019 atteso un, "in ulteriore crescita nell'arco di piano" al 2022.L’, ha commentato: "In due anni di intenso lavoro abbiamo fatto leva sui punti di forza di ACEA, maturando la consapevolezza di poter fare ancora meglio di quanto previsto inizialmente. Il nostro Gruppo si sta rafforzando e questo Piano Industriale evidenzia con chiarezza come e dove. I nostri pilastri strategici - ha proseguito l’AD - rimangono gli stessi del piano precedente, ma: accelerare la crescita (Grow), sviluppare e diversificare il portafoglio di business (Reshape), focalizzarsi sull'innovazione dei processi industriali (Innovate), orientarsi al risultato (Deliver) e ad un approccio dinamico e sostenibile (Smart). Questi elementi sono insiti nell’acronimo "G R I D S" e rappresentano un'evoluzione del percorso iniziato due anni fa".