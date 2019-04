Generali, Mediobanca presenta lista CdA

Mediobanca

Assicurazioni Generali

(Teleborsa) -ha presentato una lista di 13 candidati per il Consiglio di Amministrazione diS.p.A. la cui nomina è all'ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019.La lista riflette le raccomandazioni espresse dal Consiglio in carica nel febbraio scorso, riportate nel Parere di orientamento agli azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021, tra cui la continuità di presenze nella prospettiva di attuazione del nuovo piano strategico approvato dal Consiglio nel novembre scorso. Essa è composta daMediobanca rivolge un sentito ringraziamento ad, che non ha potuto rinnovare la propria candidatura per gli accresciuti impegni manageriali presso Walgreens Boots Alliance, per il prezioso contributo ed il costante impegno profusi in questi anni nel Consigliodi Assicurazioni Generali.Il profilo di Antonella Mei-Pochtler rispecchia, tra l’altro, l’indicazione del Consiglio di Assicurazioni Generali di rafforzare l'esperienza internazionale e le competenze del Consiglio nei campi tecnologico e digitale.