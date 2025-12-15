Mediobanca-MPS, la posizione di Caltagirone sulle indagini: nessun acquisto coordinato con Delfin

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Caltagirone
, riunitosi sotto la presidenza di Francesco Gaetano Caltagirone
, ha esaminato le circostanze richiamate nel decreto di perquisizione
e sequestro
notificato il 27 novembre, poste a fondamento delle indagini in corso della Procura di Milano, ribadendo la correttezza dei comportamenti del Presidente e la piena fiducia nella magistratura procedente.
In merito alle contestazioni, il Consiglio ha evidenziato l’assenza di acquisti coordinati
di azioni Mediobanca
tra il Gruppo Caltagirone
e Delfin
, richiamando la diversa tempistica ed entità degli investimenti dei due azionisti. È stato inoltre sottolineato che, nelle assemblee di Mediobanca tra il 2021 e il 2024, nella grande maggioranza dei casi i voti espressi dai due gruppi sono risultati divergenti. Quanto all’ipotesi di un obbligo di OPA
, il Consiglio ha rilevato che il Gruppo Caltagirone non ha preso parte all’assemblea del 28 ottobre 2022 e che la lista sostenuta
era di minoranza
, quindi inidonea ad acquisire il controllo della banca.
Sono state inoltre respinte le ricostruzioni
relative alla procedura di accelerated book-building
del MEF
su Banca Monte dei Paschi di Siena
, evidenziando differenze di prezzo e volumi tra le offerte presentate, e precisato che gli esponenti del Gruppo Caltagirone non hanno partecipato alle votazioni sull’OPS di Mps.
Al fine di evitare possibili strumentalizzazioni e rafforzare i presidi di governance
, il Presidente ha rinunciato ai poteri delegati
per l’esercizio del voto nelle assemblee di BMPS e Assicurazioni Generali
. Il Consiglio ha deliberato che le future decisioni di voto su tali partecipazioni siano sottoposte preventivamente al Comitato Amministratori Indipendenti e poi approvate dal Consiglio, secondo le procedure previste per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza
.