Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Generali Assicurazioni

(Teleborsa) - Balza in avanti il Leone di Trieste, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,76%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Generali Assicurazioni rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve della compagnia assicurativa è in rafforzamento con area di resistenza vista a 35,28 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 36,06.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
