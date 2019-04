Fmi, in Italia calo più alto del prezzo degli immobili

(Teleborsa) -segno della difficile situazione economica del Paese. A dirlo è il Fondo Monetario Internazionale nel capitolo analitico Global Financial Styability Report appena pubblicato.Secondo l'istituto di Washington, il nostro Paese è tra le economie avanzate una delle poche ad aver avuto tra il 2013 e il secondo trimestre 2018 un, insieme a Finlandia, Singapore, e la Francia. Gli ultimi due casi, fa notare lo studio - basato sui dati di Banca dei Regolamenti Internazionali e Ocse - hanno però visto un'impennata nei prezzi delle case nelle rispettive capitali.A livello generale,, seguita da Nuova Zelanda, Australia, Canada e Norvegia.La parte analitica del Gsfr studia e quantifica i prezzi a rischio delle abitazioni, che costituiscono una misura dei rischi al ribasso per la futura crescita dei prezzi delle abitazioni, con un campione di 32 economie di mercato avanzate ed emergenti e grandi città.Lo studio è particolarmente rilevante perché, secondo gli esperti del Fmi,, in modo maggiore rispetto alle misure più semplici degli squilibri sui prezzi delle abitazioni, ed è quindiLe stime Fmi evidenziano che i rischi al ribasso per i prezzi delle abitazioni sono aumentati dalla crisi finanziaria globale, con la maggior parte dei paesi che presentavano un rischio più elevato alla fine del 2007 che affrontare rischi più' bassi oggi, anche se in molte economie avanzate ed emergenti i prezzi delle case restano a rischio.