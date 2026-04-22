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Piazza Affari: in calo il FTSE Italia All-Share Financials

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Piazza Affari: in calo il FTSE Italia All-Share Financials
Giornata negativa per il FTSE Italia All-Share Financials, che continua la seduta a 38.855,78 punti, in calo dello 0,88%.
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