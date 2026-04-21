IGD vende due immobili in Romania per 10,1 milioni di euro

(Teleborsa) - IGD SIIQ , uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha sottoscritto un contratto con Dolphin Invest, società romena specializzata nello sviluppo di progetti immobiliari retail, per la cessione di due asset situati a Ploiesti, città di circa 180.000 abitanti che si trova a circa 60 km a nord di Bucarest.



In particolare, l'operazione riguarda l'immobile Winmarkt Ploie?ti Big e l'immobile a uso uffici, Winmarkt Ploie?ti Junior. Il primo si sviluppa su tre piani, per una GLA complessiva di oltre 4.200 mq, e ospita, tra gli altri, tenant quali Carrefour Market, KIK e Pepco. Il secondo è invece quasi interamente locato all'Agenzia Nazionale Catastale e di Pubblicità Immobiliare (OCPI). Il controvalore complessivo della cessione è pari a circa 10,1 milioni di euro, in linea con il book value degli asset.



"L'operazione annunciata oggi conferma l'efficacia del percorso di dismissione del portafoglio rumeno iniziato con successo nel 2025 e porta a 8 gli immobili venduti su 15 totali - ha commentato l'AD Roberto Zoia - I nostri asset situati in Romania, infatti, continuano a suscitare l'interesse di controparti qualificate e di operatori istituzionali. Proseguiamo nella strategia di dismissione con un approccio selettivo e disciplinato, volto a valorizzare al meglio i valori di vendita dei singoli asset, in coerenza con gli obiettivi del Piano Industriale".

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