Banche, arriva vademecum per bancomat, pagamenti, risparmi in caso di Brexit

(Teleborsa) -, per orientare i risparmiatori neie negli, in caso di uscita incontrollata del Regno Unito dall’Unione Europea (No deal) il prossimo. Se il Parlamento UK non voterà un accordo, infatti, lae decadrà automaticamente tutta la normativa europea.Uno scenario che preoccupa l'Associazione Bancartia, che ha formulato una sorta di, che fornisce informazioni utili per affrontare questo scenario e rispondere alle domande più frequenti.Riguardo al, si potranno effettuare prelievi o pagamenti in Regno Unito se la carta è abilitata a un circuito internazionale, sostenendo proprio come oggi i costi di cambio valuta. Eper i pagamenti con carta o prelievi presso terminale perché per questa parte la normativa europea resta valida. Persi potrà continuare ad utilizzare il: se in euro tramite, se in sterline sostenendo i costi di cambio valuta proprio come avviene oggi.Se si ha intenzione di pianificare unanon sarà necessario premunirsi di sterline, perché i titolari di carte bancarie italiane potranno effettuare pagamenti presso qualsiasi esercente che accetta la carta e prelevare sterline inglesi dagli sportelli automatici del Regno Unito, anche dopo il recesso.in Regno Unito, sarà possibile pagare sui siti web come fatto sinora, ma in assenza di un accordo commerciale potrebbe essere necessario pagare dazi all’importazione che oggi non erano previsti.Lepotranno continuare a offrire i loro servizi relativi all', fatto salvo l'obbligo di informativa ai propri clienti e con un distinguo: quelle che hanno una succursale in Italia potranno chiedere l'autorizzazione a operare in Italia alla Banca d'Italia, quelle che non hanno una succursale potranno gestire solo i rapporti instaurati sino a quella data senza aprirne altri. Diverso il caso degli, in quanto è fatto divieto alle banche e agli altri intermediari britannici privi di succursale in uno dei paesi della Ue continuare a offrire servizi di questo tipo e sarà loro obbligo comunicare ai clienti, entro il prossimo 10 aprile, le iniziative adottate per garantire l’ordinata cessazione delle proprie attività. Per quanto concernedetenuti da una banca britannica (obbligazioni) bisognerà verificare che il sistema di garanzia del Regno Unito copra anche i risparmiatori non britannici e, per l'acquisto di nuovi strumenti, che il sistema di negoziazione consenta l'acquisto degli strumenti dall'estero. Quanto ai rposseduti presso una banca inglese, l'assenza di accordo potrebbe comportare che questi vengano garantiti da un sistema diverso da quello europeo seppur equivalente.