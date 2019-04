Def, vertice di governo nel pomeriggio

(Teleborsa) -subito dopo il tavolo con i risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie. Secondo fonti di governo, ilpresiederà una riunione a cui parteciperanno il ministro dell'Economia, per il M5S il ministroe il sottosegretarioe per la Lega i sottosegretariL'incontro dovrebbe segnare il tentativo del presidente del Consiglio die spegnere le polemiche che stanno divampando nella maggioranza di governo. che già aveva infiammato la domenica , è proseguito anche nella mattina di lunedì. Alla presentazione della lista per le elezioni europee, Salvini è tornato sulla questione e ha ribadito agli alleati di governo del M5S che la flat tax "è unica e non prevede progressività".Di contro, Di Maio ha parlato ai giornalisti prima di entrare al Vinitaly a Verona e ha precisato che "la flat tax si deve fare e deve entrare nel Def, ne sarò il garante, ma deve aiutare le famiglie, il ceto medio, non i ricchi".C'è poi da vincereche,. Con le(le stime del Mef danno il Pil a +0,2%, che potrebbe salire fino a un massimo 0,3-0,4% o un ardito 0,5%) e la spada di Damocle delle, da via Venti Settembre chiedono di rinviare il provvedimento almeno a settembre in un contesto più ampio di riforma fiscale.Dalla Lega però il no è secco: la flat tax va fatto subito e inserita nel Def, anche perché è parte centrale del programma del Carroccio e le elezioni europee incombono.Il M5S sposa la linea di Tria ma vuole vederci chiaro sulla questione dei rimborsi per le crisi bancarie, punto su cui Di Maio e soci non vogliono tornare indietro. Tutto insomma è in divenire e, con le europee alla finestra, tutto può succedere.