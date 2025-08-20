Titoli di Stato, le previsioni di Intesa Sanpaolo: nel 2026 emissioni Italia in aumento fino a 390 miliardi di euro

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Secondonel 2026 leda parte dell'ammonteranno a, più dei 348 miliardi attesi per il 2025. "In Italia, il prossimo anno l'obiettivo dinelè pari al 5,3% del PIL, ovvero circa. Date scadenze di titoli pari a 284 miliardi (ex BOT), le emissioni lorde dovrebbero collocarsi l'anno prossimo intorno a 380-390 miliardi di euro rispetto 348 miliardi attesi nel 2025", ha sottolineato la strategist dell'istituto di credito, Chiara Manenti, che ha curato un report dedicato alle stime sulle emissioni dei Titoli di Stato dell'Eurozona."Se come da programmi, l'Italia incasserà le tranche finali di(25 miliardi sull'intero anno), le emissioni nette scenderanno al di sotto di 100 miliardi di euro nel 2026", ha aggiunto.Il rapporto ha evidenziato che nei primi sete mesi dell'anno le"sono state pari aal netto dei BOT, pari a 93 miliardi netti", mentre "il fabbisogno è stato finora in linea con la previsione annuale di 130 miliardi di euro"."Da qui a fine anno – continua il report di Intesa Sanpaolo – l'Italia dovrebbe ricevere due tranche di fondiper circa 23 miliardi e le emissioni lorde dovrebbero essere pari a circa 100 miliardi lordi e 16 miliardi netti. Le emissioni nette disaranno probabilmente negative negli ultimi mesi dell'anno".Per quel che riguarda invece l'intera, l'offerta netta discenderà dairealizzati tra gennaio e luglio 2025 atra agosto a dicembre.