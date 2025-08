Inconferibilità degli incarichi: nuova segnalazione di Anac a governo e parlamento

(Teleborsa) - Nuovo atto di segnalazione da parte dia Governo e Parlamento perché si proceda a unache disciplina le inconferibilità degli incarichi. Dopo essere già intervenuta a luglio 2024 e a marzo 2025, l'Autorità Nazionale Anticorruzione è tornata a chiedere di metter mano in materia organica alla disciplina, anche a seguito della declaratoria di incostituzionalità intervenuta, al fine di porre rimedio alle difficoltà interpretative cui molte delle disposizioni in esso danno luogo. A tal riguardo Anac – fa sapere l'Autorità in una nota – si rende disponibile ad ogni proficua forma di collaborazione istituzionale.Nel frattempo, Anac segnala l'opportunità dianche ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, indipendentemente dall'attribuzione specifica di funzioni di carattere dirigenziale e in considerazione del ruolo che essi necessariamente svolgono nel processo decisionale dell'amministrazione."La disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità, introdotta con il decreto legislativo n. 39/2013, rappresenta uno strumento cruciale per prevenire la corruzione ed evitare che situazioni di conflitto di interessi possano compromettere l'imparzialità e la trasparenza nell'azione amministrativa, sanciti nell'articolo 97 della Costituzione ––. Tuttavia, l'efficacia di tale disciplina risulta oggi seriamente compromessa a causa di interventi normativi frammentari e non coordinati che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni"."Lequindi, – spiega l'Autorità – sono accomunate dal medesimo intento di ristabilire un quadro armonico in una materia che, per la sua peculiarità, necessita di interventi normativi che seguano un approccio organico e non episodico".