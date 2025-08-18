Vertice di Washington: Zelensky e Meloni già arrivati in USA

(Teleborsa) - Tutti presenti (o quasi) gli invitati al vertice
di questa sera sulla pace in Ucraina
. il Presidente Ucraino Zelensky ha già raggiunto Washington
e così anche la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni
, che insieme altri leader del gruppo dei "volenterosi", fra cui Macron, Merz, Starmer, Stubb e Rutte
, insieme alla Presidente UE Ursula von der Leyen
, affiancherà il Presidente ucraino nell'incontro con il leader statunitense Donald Trump.
L'esame verterà sulle richieste fatte dal Presidente russo Vladimir Putin
ad Anchorage, in Alaska, lo scorso weekend, alcune delle quali sono state definite "inaccettabili" dalla UE, soprattutto quelle riguardanti i confini territoriali, che non possono essere decisi in assenza delle autorità ucraine.
Per Trump, "Zelensky potrebbe mettere fine alla guerra quasi immediatamente
, se lo desidera", ma deve fare delle rinunce. "Non si può riavere indietro la Crimea
data da Obama (12 anni fa, senza che sia stato sparato un colpo!), e non si può entrare nella NATO
da parte dell'ucraina. Alcune cose non cambiano mai!!!", ha scritto Trump in un post su Truth.
"Condividiamo tutti un forte desiderio di porre fine a questa guerra in modo rapido
e affidabile", ha replicato il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, ma "la pace deve essere duratura
. Non come anni fa, quando l'Ucraina fu costretta a rinunciare alla Crimea e a parte del Donbass e Putin la usò semplicemente come trampolino di lancio per un nuovo attacco. O quando all'Ucraina furono concesse le cosiddette 'garanzie di sicurezza' nel 1994, ma non funzionarono".
Frattanto, la Cina ha sollecitato "tutte le parti"
coinvolte nel vertice di Washington a raggiungere "al più presto un accordo di pace equo, duraturo, vincolante e accettabile
per tutte le parti".
La scaletta stilata dalla Casa Bianca prevede alle 13:15 ora locale (19:15 ora italiana) un bilaterale fra Trump Zelensky, poi il leader statunitense "saluterà" i leader europei alle 14:15 (20:15 italiane) ed alle 15 (ore 21 in Italia) il vertice vero e proprio.