Vertice di Washington: Zelensky e Meloni già arrivati in USA

(Teleborsa) -di questa sera. il Presidente Ucrainoe così anche la Presidente del Consiglio italiana, che insieme altri leader del gruppo dei "volenterosi", fra cui, insieme alla Presidente UE, affiancherà il Presidente ucraino nell'incontro con il leader statunitense Donald Trump.L'esame verterà sullead Anchorage, in Alaska, lo scorso weekend, alcune delle quali sono state definite "inaccettabili" dalla UE, soprattutto quelle riguardanti i confini territoriali, che non possono essere decisi in assenza delle autorità ucraine.Per Trump, ", se lo desidera", ma deve fare delle rinunce. "data da Obama (12 anni fa, senza che sia stato sparato un colpo!), eda parte dell'ucraina. Alcune cose non cambiano mai!!!", ha scritto Trump in un post su Truth.e affidabile", ha replicato il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X,. Non come anni fa, quando l'Ucraina fu costretta a rinunciare alla Crimea e a parte del Donbass e Putin la usò semplicemente come trampolino di lancio per un nuovo attacco. O quando all'Ucraina furono concesse le cosiddette 'garanzie di sicurezza' nel 1994, ma non funzionarono".Frattanto, lacoinvolte nel vertice di Washingtonper tutte le parti".La scaletta stilata dalla Casa Bianca prevede alle 13:15 ora locale (19:15 ora italiana) un bilaterale fra Trump Zelensky, poi il leader statunitense "saluterà" i leader europei alle 14:15 (20:15 italiane) ed alle 15 (ore 21 in Italia) il vertice vero e proprio.