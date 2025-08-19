Putin candida Mosca per vertice. Zelensky dice no

(Teleborsa) - Putin si dice pronto a vedere Zelensky "entro due settimane"
, ma senza la mediazione di Trump, e propone Mosca come sede del bilaterale
, ottenendo un secco rifiuto da parte del leader ucraino
. La notizia è saltata fuori dopo il vertice alla Casa Bianca di lunedì sera, cui hanno partecipato anche i leader europei.
Il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto Ginevra
per il vertice, essendo anche la sede delle Nazioni Unite, sostenuto dal Ministro degli Esteri svizzero
, che ha garantito a Putin l'immunità se giungerà a Ginevra per una conferenza di pace, e dal Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani
, che torna a proporre Roma come sede del bilaterale di pace.
Un funzionario dell'amministrazione Trump, intanto, ha confermato che, ieri, in una pausa del vertice a Washinton, il Presidente USA ha sentito Putin
al telefono, proponendogli un incontro a tre
, ma il Presidente russo ha rifiutato
, affermando di di voler incontrare Zelensky "da solo" per un "faccia a faccia" a Mosca
.Zelensky ha "immediatamente respinto" la proposta
di incontrare Putin nella capitale russa, stando a quanto riferiscono diversi media internazionali.
Nel frattempo, l'Unione Europea sta lavorando attivamente sulle garanzie di sicurezza per Kiev
. "Stiamo attualmente lavorando attivamente a tutti i livelli sui dettagli, su quale sarà l'architettura delle garanzie, con tutti i partecipanti alla coalizione dei volenterosi, in modo molto sostanziale, con gli Stati Uniti, e questo è uno dei più grandi successi di Washington", ha confermato il leader ucraino.
"Non ci si può fidare del fatto che Putin mantenga alcuna promessa o impegno
. Pertanto, le garanzie di sicurezza devono essere sufficientemente solide e credibili da dissuadere la Russia dal riorganizzarsi e dal riattaccare", ha affermato l'Alta Rappresentante europea per la politica estera, Kaja Kallas
, aggiungendo che l'UE "continuerà a prendere di mira l'economia di guerra russa" ed "il prossimo pacchetto di sanzioni
contro Mosca dovrebbe essere pronto entro il mese prossimo
".