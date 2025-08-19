Salvini: "rottamazione priorità, ho parlato con Giorgetti"

(Teleborsa) - "Per noi sarà sicuramente la priorità, ne ho parlato col ministro Giorgetti e son convinto che la portiamo a casa". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, a margine di un sopralluogo ai cantieri della metro C di Roma con riferimento alla possibilità di una rottamazione quinquies sulla quale la Lega è in pressing da tempo."Abbiamo uno spread che si sta avvicinando ai minimi termini, abbiamo raggiunto i francesi abbiano un governo stabile la borsa ai massimi l'occupazione ai. C'è una situazione economica discreta e dobbiamo osare", ha detto.- ha aggiunto - significa liberare milioni di lavoratori italiani da un sequestro di queste cartelle esattoriali che nel frattempo si sono moltiplicate". "Penso che non debba essere una priorità della Lega la rottamazione definitiva delle cartelle esattoriali ma di tutto il governo. Per noi sarà sicuramente la priorità, ne ho parlato col ministro Giorgetti e son convinto che la portiamo a casa" ha concluso